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Поліція Києва зафіксувала понад 600 порушень перед виборами

Новини » Вибори 2019    20.07.2019 - 11:53
Поліція Києва зафіксувала понад 600 порушень перед виборами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила 38 кримінальних проваджень

Київські правоохоронці зафіксували понад 600 порушень виборчого законодавства перед позачерговими виборами до Верховної ради, які відбудуться завтра, 21 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, правоохоронці зареєстрували 642 порушення під час передвиборчої кампанії, а також склали 155 адміністративних протоколів. Наразі столична поліція розслідує 38 кримінальних проваджень, які пов'язані з порушеннями передвиборчої кампанії.

Зазначається, що найбільша кількість складених адміністративних протоколів стосується порушення правил розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами. Поліція зафіксувала 354 випадки незаконної агітації.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на 18 липня правоохоронці зареєстрували 5 308 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Крім того, слідчі розпочали 273 кримінальні провадження, які пов'язані з порушеннями перед позачерговими парламентськими виборами.

Як писало РБК-Україна, станом на 17 липня поліція відкрила 250 кримінальних проваджень за фактом порушень виборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної ради.

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