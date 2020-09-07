Поліцію зобов'язали доповідати Кабміну про випадки, коли влада не хоче посилювати карантин

Національну поліцію і Держспоживслужбу зобов'язали доповісти Кабінетові міністрів про випадки, коли місцева влада не виконує постанову уряду при потраплянні в "червону" зону карантину. Про результати повинні повідомити протягом тижня.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 7 вересня.

Так, якщо контролюючі органи встановлять, що місцеві органи виконавчої влади та самоврядування відмовляються приймати відповідні заходи в населеному пункті або регіоні, де встановлено "червоний" рівень епідемічної, то вони повинні "вжити відповідних заходів державного реагування та про результати протягом тижня проінформувати Кабінет міністрів"

Нагадаємо, раніше міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що місто не буде дотримуватися карантинних обмеженнь, передбачених "червоною зоною", в яку місто потрапило після оновлення даних МОЗ.

Крім цього, раніше влада Івано-Франківська прийняла рішення повернути дітей в школи та садки, попри рішення центральної влади.

Відзначимо, сьогодні в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, згідно з яким у "червону" зону потрапили десятки районів і кілька міст.