Поліцію Кіровоградської області очолив Роман Козьяков

До цього Козьяков працював заступником начальника ГУ НПУ в Київській області

Начальником Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області призначено полковника поліції Романа Козьякова. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

"Під час робочого візиту до Кіровоградської області голова Національної поліції України Сергій Князєв представив особовому складу нового керівника обласної поліції. До цього полковник поліції Роман Козьяков працював на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції в Київській області", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Князєв розповів, що новопризначений керівник працює в органах внутрішніх справ з 1994 року. Пройшов службу від звичайного оперуповноваженого карного розшуку у райвідділі до заступника начальника поліції Київщини.

Глава Нацполіції також повідомив, що полковник поліції Сергій Кондрашенко, який до цього очолював поліцію Кіровоградської області, переведений для подальшого проходження служби до центрального органу управління відомства.

Зазначимо, Роман Козьяков розпочав службу в органах внутрішніх справ у 1994 році. Весь час працював в оперативних підрозділах поліції Києва. З 2002 року обіймав керівні посади у поліції Києва та Київської області. З 2016 року - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Київській області.

Голова Національна поліція України представив нового очільника поліції Кіровоградщини. Ним став полковник Роман... Опубліковано МВС України 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кримінальну поліцію головного управління Донецької області очолив полковник поліції Артем Кисько, котрий до цього очолював управління карного розшуку.