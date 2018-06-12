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Полицию Кировоградской области возглавил Роман Козьяков

НовостиПолитика    12.06.2018 - 14:20
Фото: Роман Козьяков (facebook.com)
Фото: Роман Козьяков (facebook.com)

До этого Козьяков работал заместителем начальника ГУ НПУ в Киевской области

Начальником Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области назначен полковник полиции Роман Козьяков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины..

"Во время рабочего визита в Кировоградскую область председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев представил личному составу нового руководителя областной полиции. До этого полковник полиции Роман Козьяков работал на должности заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, Князев рассказал, что новоназначенный руководитель работает в органах внутренних дел с 1994 года. Прошел службу от рядового оперуполномоченного уголовного розыска в райотделе до заместителя начальника полиции Киевщины.

Глава Нацполиции также сообщил, что полковник полиции Сергей Кондрашенко, который до этого возглавлял полицию Кировоградской области, переведен для дальнейшего прохождения службы в центральный орган управления ведомства.

Отметим, Роман Козьяков начал службу в органах внутренних дел в 1994 году. Все время работал в оперативных подразделениях полиции Киева. С 2002 года занимал руководящие должности в полиции Киева и Киевской области. С 2016 года - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

 

Голова Національна поліція України представив нового очільника поліції Кіровоградщини. Ним став полковник Роман...

Опубліковано МВС України 12 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Уголовное полицию главного управления Донецкой области возглавил полковник полиции Артем Кисько, который до этого возглавлял управление уголовного розыска.

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Теги публикации: полиция, НПУ, Кропивницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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