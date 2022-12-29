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Ракетная атака на Киев: в КМВА сообщили о последствиях

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 09:49
Ракетная атака на Киев: в КМВА сообщили о последствиях Фото: Киев снова подвергся ракетной атаке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ходе ракетной атаки 29 декабря в Киеве повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации ( КМВА ).

"Обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе", - говорится в сообщении.

Ситуация по поводу пострадавших уточняется, отметили в КМВА.

Напомним, российские войска во время массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных перебоях со светом в столице.

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