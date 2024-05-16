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Завозили сигареты с наркотиками. В Волынской области БЭБ обнаружило торговцев контрабандой

Четверг 16 мая 2024 14:31
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Завозили сигареты с наркотиками. В Волынской области БЭБ обнаружило торговцев контрабандой Фото: БЭБ обнаружило торговцев контрабандой в Волынской области (t.me/esbu_gov_ru)
Автор: Александр Мороз

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в Волынской области разоблачили группу лиц, наладивших реализацию контрабандных товаров. Один из фигурантов задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram БЭБ Украины.

Установлено, что жители района Ковеля в течение длительного периода незаконно завозили электронные сигареты с наркотическим содержанием и жидкости в них. Ввоз товара осуществлялся через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля.

Продавали подакцизный товар на территории Украины через Интернет-сайт и социальные сети. Заказ отправляли по почте. По ориентировочным подсчетам такая схема приносила лицам 10-15 тысяч долларов ежемесячной прибыли.

Завозили сигареты с наркотиками. В Волынской области БЭБ обнаружило торговцев контрабандой

Детективы БЭБ провели 12 обысков в квартирах фигурантов, офисном помещении и авто. Изъяты электронные сигареты и жидкости к ним, наличные деньги, компьютерная техника, документация и т.д. Кроме этого, в доме одного из фигурантов детективы обнаружили и изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, патроны и наркотические вещества.

Пока один человек задержан. Ему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

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Бюро экономической безопасности Волынская область Контрабанда
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