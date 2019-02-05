Поліція зафіксувала у Києві 63 порушення за час передвиборчої кампанії

Зокрема, відкрито три кримінальні провадження

С начала предвыборной кампании в полицию поступило 63 обращения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции.

Как отмечается, из них 40 обращений - это факты с признаками нарушений избирательного законодательства, 23 – информационного характера. По всем фактам проводится тщательная проверка.

Кроме того, следователи полиции Киева расследуют три уголовных производства: два – по факту хулиганских действий, одно – по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. На двух правонарушителей составлены административные материалы.

Отмечается, что в столичном главке в круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра, сотрудники которого отслеживают все нарушения избирательного законодательства Украины.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 февраля, полиция проводит досудебное расследование в 9 уголовных процессах относительно нарушений избирательного процесса, зарегистрированных с начала предвыборной кампании. Полиция зафиксировала 400 заявлений и сообщений о нарушениях проведения предвыборной агитации.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране пытаются создать систему масштабного подкупа избирателей во время выборов президента, которые пройдут весной 2019 года.