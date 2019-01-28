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До охорони порядку на виборах залучать близько 60 тис. поліцейських

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 13:49
До охорони порядку на виборах залучать близько 60 тис. поліцейських
Фото: Олександр Фацевич (facebook.com/mvs.gov.ua)

На виборчих дільницях буде по 2 поліцейських

В Україні до охорони порядку на виборах президента 31 березня 2019 року залучать близько 60 тис. поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича.

За його словами, з урахуванням того, що на виборах відкриється близько 30 тис. окружних і дільничних виборчих комісій, до їх охорони залучать не менше 60 000 правоохоронців. При цьому додатково сформують резерви з числа спецпідрозділів поліції, а також патрульних.

Він також додав, що до охорони правопорядку необхідно залучити військовослужбовців Національної гвардії, Держприкордонслужби, рятувальників ДСНС і представників інших силових структур.

"У березні особовий склад Національної поліції України буде переведено на посилений варіант несення служби", - підкреслив Фацевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція зафіксувала 266 порушень за час передвиборчої кампанії.

Зазначимо, у Комітеті виборців України вважають, що головними загрозами з боку Росії на виборах є інформаційний вплив, кіберпровокації, фінансова підтримка і технології силового характеру.

 

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