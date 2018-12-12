Опубліковано фото "страсбурзького стрілка"

Фото: Шеккат Шаріф (twitter.com/NickWowk)

Знімки стрілка публікують користувачі соцмереж

Користувачі Тwitter опублікували фото нападника, який вчинив стрілянину у Страсбурзі (Франція). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Progres.

Відомо, що нападником був 29-річний Шеккат Шаріф, який досі залишається на свободі. Він поранений, але зумів втекти на таксі при перестрілці з поліцією.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмаркою у французькому Страсбурзі невідомий відкрив стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 12 поранені.

У зв'язку зі стріляниною у Франції посилено контроль на кордонах, а також різдвяних ринках. На пошуки стрільця направили сотні поліцейських і жандармів. Після стрілянини поліція просила жителів не залишати будинки.

Пізніше постпред України при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що громадян України, за попередніми даними, немає серед жертв і постраждалих при стрілянині в Страсбурзі.