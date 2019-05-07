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Загарбником заручників у Франції виявився підліток

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 20:57
Загарбником заручників у Франції виявився підліток
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Молодий чоловік назвав себе учасником "збройного крила "жовтих жилетах" Тулузі"

Поліція Франції впізнала чоловіка, який захопив заручників під Тулузою, ним виявився 17-річний підліток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Depeche du Midi.

Як повідомляється, молодий чоловік назвав себе учасником "збройного крила "жовтих жилетах" Тулузі". Незважаючи на те, що прибулі на місце переговірники вже ведуть з ним діалог, ніякої інформації про його мотиви і вимогах поки не надходило.

Разом з тим, влада поки що не пов'язують цю подію з тероризмом, дотримуючись версії невдалого пограбування.

Навколо магазину встановлено оточення радіусом від 300 до 500 метрів, на місце прибули три загону спецназу.

Нагадаємо, 7 травня у Франції в тулузькому передмісті Бланьяк чоловік захопив заручників в тютюновій лавці. Повідомляється, що в заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на судно в Камеруні нігерійські пірати напали, в результаті чого українських моряків захопили в полон. Пірати забрали всі цінні речі, взяли в заручники чотирьох членів екіпажу і відвезла їх в невідомому напрямку.

 

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