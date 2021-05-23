Поліція затримала громадина Ізраїлю через стрілянину в Умані

Правоохоронці затримали чоловіка за фактом стрілянини в Умані . Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який приїхав в Україну.

За даними прес-служби, стрілянина сталася у суботу, 22 травня на вулиці Софії Перовської. У результаті постраждали двоє осіб, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні. Наразі, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та відібрали пояснення в очевидців, а також встановили особу зловмисника, повідомили в поліції.

"У приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку. Після чого, втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зараз чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі, зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Умань вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу, додали в поліції.