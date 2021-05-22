В Умані в результаті стрілянини постраждали двоє хасидів
В Умані в суботу, 22 травня, відбулася стрілянина в хасидському кварталі. В результаті інциденту двоє хасидів отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.
Стрілянина сталася близько 15:00 на вулиці Софії Перовської.
"В результаті постраждали дві людини, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні", - повідомили в поліції.
Зараз на місці тривають слідчі дії.
"Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків і відбирають пояснення у очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців", - додали в поліції.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.
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