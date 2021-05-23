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Полиция задержала громадина Израиля из-за стрельбы в Умани

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Украина, Воскресенье 23 мая 2021 15:03
Полиция задержала громадина Израиля из-за стрельбы в Умани Фото: полиция задержала громадина Израиля из-за стрельбы в Умани Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правоохранители задержали мужчину по факту стрельбы в Умани. Им оказался 22-летний гражданин Израиля, приехавший в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской области.

По данным пресс-службы, стрельба произошла в субботу, 22 мая на улице Софьи Перовской. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника, сообщили в полиции.

"В помещении отеля между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. После чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Умань решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения, добавили в полиции.

Как сообщало РБК-Украина, в Умани в субботу, 22 мая, произошла стрельба в хасидском квартале. В результате инцидента двое хасидов получили ранения.

Напомним, на днях в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть на Печерске из пневматического оружия.

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