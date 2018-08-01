Поліція затримала 5 підозрюваних у вбивстві бійця АТО в Бердянську

Підозрюваних затримали в Запорізькій області

Поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного бійця антитерористичної операції (АТО) Віталія Олешко. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як повідомляють у відомстві, поліцейські зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними, в місті Василівка Запорізької області.

"Ще один зловмисник був розшуканий і затриманий поліцейськими в Бердянську. Усі п'ятеро затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Крім того, за інформацією першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, на одній з вулиць Бердянська поліцейські розшукали автомобіль ЗАЗ, в якому було виявлено та вилучено обріз мисливської рушниці.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, близько 12:30 по вулиці Східній в місті Бердянськ невідомий вистрілив у 43-річного чоловіка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Згодом стало відомо, що загиблий є громадським активістом та учасником АТО на Донбасі. Ним виявився боєць з позивним "Сармат" Віталій Олешко.

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом вбивства учасника в Бердянську.

У свою чергу перший заступник голови Національної поліції України Вячеслав Аброськін пообіцяв, що справа про вбивство Олешко буде розкрито найближчим часом.