Убийство бойца АТО в Бердянске будет раскрыто в ближайшее время, - Аброськин

Введен оперативный план "Сирена" в Запорожской и Донецкой областях

Убийство бойца АТО Виталия Олешко будет раскрыто в ближайшее время. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Как отмечает Аброськин, на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа ГУНП в Запорожской области. Также самолетом в Запорожскую область направлен один из руководителей Департамента уголовного розыска для организации работы.

"Проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия всеми задействованными подразделениями. Руководит на месте начальник ГУНП Запорожской области генерал Сергей Комиссаров", - говорится в сообщении.

"Могу сказать, что это убийство будет раскрыто в ближайшее время", - подчеркнул Аброськин.

По факту убийства Виталия Олешко, которое имело место в Бердянске, могу сказать, что мной был введен оперативный план «Сирена» в Запорожской и Донецкой областях. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа ГУНП в Запорожской области. Также самолетом в Запорожской области направлен один из руководителей Департамента уголовного розыска для организации работы. Проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия всеми задействованными подразделениями. Руководит на месте начальник ГУНП Запорожской области генерал Сергей Комиссаров. В настоящее время есть важные наработки. Могу сказать, что это убийство будет раскрыто в ближайшее время. Опубликовано Vyacheslav Abroskin Вторник, 31 июля 2018 г.

Напомним, что полиция открыла уголовное дело по факту убийства участника антитеррористической операции (АТО) в Бердянске Запорожской области.

Как известно, сегодня, 31 июля 2018 года, около 12:30 по улице Восточной в городе Бердянск неизвестный выстрелил в 43-ле тнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Впоследствии стало известно, что погибший является общественным активистом и участником АТО на Донбассе. Им оказался боец с позывным "Сармат" Виталий Олешко.