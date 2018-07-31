Убийство бойца АТО в Бердянске: полиция открыла дело

Полиция разыскивает убийцу участника АТО в Бердянске

Полиция открыла уголовное дело по факту убийства участника антитеррористической операции (АТО) в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что расследование дела находится на контроле Национальной полиции. Правоохранители продолжают розыск злоумышленника.

"По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство)", - отметили в полиции.

Напомним, 31 июля 2018 года около 12:30 по улице Восточной в городе Бердянск неизвестный выстрелил в 43-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Впоследствии стало известно, что погибший является общественным активистом и участником АТО на Донбассе. Им оказался боец с позывным "Сармат" Виталий Олешко.

Сейчас на территории Запорожской и Донецкой областей введен в действие оперативный план "Сирена" с целью задержания злоумышленника.

Добавим, что 2 мая 2018 года в Киеве неизвестные совершили нападение на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Нападавших было пятеро - три парня и две девушки. 9 июля обвиняемой в нападении на участника АТО в Киеве Екатерине Лапинской назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.