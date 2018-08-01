Полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве бойца АТО в Бердянске

Подозреваемых задержали в Запорожской области

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве 43-летнего бойца антитеррористической операции (АТО) Виталия Олешко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как сообщают в ведомстве, полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми, в городе Васильевка Запорожской области.

"Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Кроме того, по информации первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, на одной из улиц Бердянска полицейские разыскали автомобиль ЗАЗ, в котором был обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья.

Напомним, 31 июля 2018 года, около 12:30 по улице Восточной в городе Бердянск неизвестный выстрелил в 43-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Впоследствии стало известно, что погибший является общественным активистом и участником АТО на Донбассе. Им оказался боец с позывным "Сармат" Виталий Олешко.

Полиция открыла уголовное дело по факту убийства участника в Бердянске.

В свою очередь первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин пообещал, что дело об убийстве Олешко будет раскрыто в ближайшее время.