Кількох учасників перестрілки в Броварах затримали у двох областях

Фото: поліція продовжує затримувати учасників перестрілки (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Загальна кількість затриманих досягла 21 особи

Поліція затримала десятьох учасників перестрілки в Броварах у Житомирській і Вінницькій областях. Вже відомо про 21 затриманого.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, п'ятьох учасників кримінальних розборок затримали в Житомирській області. Ще п'ятеро були затримані на в'їзді у Вінницьку область, вони пересувалися на білому джипі BMW.

"Таким чином, загальне число встановлених і затриманих осіб, які брали участь у переділі чорного ринку маршрутних перевезень, досягло 21", - додав Геращенко.

Масова перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня, в результаті неї вогнепальні поранення отримали три особи. Конфлікт стався між перевізниками.

Фото: затримання учасників перестрілки (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, раніше в Національній поліції РБК-Україна повідомили, що в перестрілці в Броварах брали участь близько 100 осіб, триває поліцейська спецоперація з розшуку всіх фігурантів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже заявив про зв'язки поліції Вінницької області з даним інцидентом і звинуватив правоохоронців у тому, що вони випустили озброєних тітушок з регіону.

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Автор: Данила Крамаренко