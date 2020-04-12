У Рівному УПЦ МП проводить богослужіння з присутністю людей, попри карантин

Фото з місця подій (charivne.info)

Деякі присутні не наділи масок і не дотримують дистанцію

У неділю, 12 квітня, у Рівному біля Свято-Воскресенського собору УПЦ Московського патріархату проводиться богослужіння з присутністю людей, попри карантин в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначимо, сьогодні православні та греко-католики святкують Вербну неділю.

"У центрі Рівного у Свято-Воскресенському соборі проводиться служба УПЦ МП. Попри заклики проводити богослужіння без присутності вірян, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу, на ній є багато людей, як видно на фото, не дотримуються дистанції. Багато з людей стоять з не надітими або приспущеними на обличчі масками", - йдеться в повідомленні місцевих ЗМІ.

Фото з місця подій (charivne.info)

Нагадаємо, в березні в УПЦ МП закликали ігнорувати карантин. Відповідне відеозвернення митрополита Павла під назвою "Великий піст" опублікували на Youtube-каналі "Лавра. Шлях порятунку". Павло заявляє, що "не такий страшний коронавірус, як гріх", а також, що ситуація "погіршиться, якщо люди не покаються".

РБК-Україна писало, що на святкових вихідних з нагоди католицького Великодня в деяких регіонах України діє посилений карантинний режим.

Так, в Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях місцевим жителям рекомендовано не залишати свої будинки з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня. У Київській області обмежили відвідування місць поховань на кладовищах, - не більше, ніж по двоє людей, обов'язково в масках.