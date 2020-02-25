Поліція уточнила інформацію про міру запобіжного заходу учасникам заворушень в Нових Санжарах

На даний момент Октябрський районний суд Полтави ще не прийняв рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваним у заворушеннях у Нових Санжарах. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, поліція подала клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Слідство подало клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. За дум особам суд розглядає клопотання сьогодні, за двома завтра", - заявив Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що 25 лютого Октябрський суд Полтави обрав запобіжний захід чотирьом учасникам акції протесту в Нових Санжарах. Повідомлялося, що їх взяли під варту на 60 діб.

Також у поліції повідомили, що на даний момент про підозру повідомили шістьом учасникам заворушень у Нових Санжарах. Підозри повідомлені за статтями про масові заворушення і заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень.

Раніше РБК-Україна писало, що Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід одному затриманому під час зіткнень у Нових Санжарах. Його відправили під нічний домашній арешт до 20 квітня 2020 року.