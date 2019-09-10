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У Черкасах у школі розпорошили газ, 20 дітей госпіталізовано

Новини » Надзвичайні події    10.09.2019 - 17:03
У Черкасах у школі розпорошили газ, 20 дітей госпіталізовано
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

В результаті розпилення навчальний процес тимчасово припинений

У Черкасах у школі №29 розпорошили газ, з-за чого в лікарню було госпіталізовано 20 учнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.

Інцидент стався 10 вересня близько 12:30. Повідомляється, що агресивну газову суміш було розпорошене в фойє школи.

"Для додаткового обстеження в Черкаську обласну дитячу лікарню госпіталізовано 20 учнів. Станом на 16:15 на додаткове обстеження залишено 19 дітей. Стан здоров'я 18 дітей задовільний, у 1 дитини - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За результатами виміру повітря і ґрунту не було виявлено перевищення норм шкідливих речовин. Також в нормі радіаційний фон.

За повідомленням ДСНС навчальний процес у закладі тимчасово призупинено. Зі школи проведена евакуація 257 учнів.

Нагадаємо, в травні в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей. Розпилив Газ один з учнів шкіл міста Коростишів в туалетному приміщенні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку вересня в Черкасах відбулося масове отруєння, в результаті якого постраждали 9 осіб. З них 5 дітей до 17 років.

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