Поліція встановила особу полтавського нападника і назвала його вимоги

Чоловіка раніше судили по майновим злочинам
Полтавські правоохоронці встановили особу нападника, який взяв у заручники поліцейського і тепер прямує в сторону Києва. Це чоловік, місцевий мешканець, йому 32 роки, раніше судимий.
Про це повідомив речник поліції Полтавської області Роман Грішин в ефірі одного з телеканалів.
Грішин повідомив, що чоловіка раніше судили по майновим злочинам, а також за зберігання наркотичних речовин.
Наразі головна вимога нападника, щоб його знову не судили і ув'язнювали.
Також він повідомив, що наразі автовикрадач з заручником їдуть не в сторону Києва, а по сільським дорогам, в одному з районів Полтавської області.
Раніше була інформація, що полтавський автовикрадач з заручником їде в сторону Києва.
Нагадаємо, чоловіку, який викрав людину, дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції.
У Полтаві біля приміщення адміністративного суду правоохоронці намагалися затримати чоловіка, якого підозрювали в незаконному заволодінні автомобілем. Під час затримання він дістав гранату, яку погрожував підірвати, і взяв у заручники поліцейського.