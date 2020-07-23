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Полтавський автовикрадач з заручником їде в сторону Києва

Полтава, Четвер 23 липня 2020 12:18
Полтавський автовикрадач з заручником їде в сторону Києва
Фото: автовикрадач (poltava.to)
Автор: Анастасия Рокитна

Автовикрадача супроводжують поліцейські автомобілі

У Полтаві автовикрадач, який взяв у заручники полковника поліції, їде в сторону Києва. Його супроводжують поліцейські автомобілі.

Про це голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі.

Чоловіку дали можливість виїхати за межі Полтави, щоб не допустити загрози для жителів міста.

Зазначимо, у Полтаві правоохоронці біля суду намагались затримати цього чоловіка через підозру у викраданні автомобіля. Втім, він дістав гранату і почав погрожувати, що підірве її.

Після цього автовикрадач взяв у заручники працівника карного розшуку. Почали переговори, в ході яких він обміняв цього правоохоронця на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна.

Також зловмисник почав вимагати автомобіль, який йому надали. На ньому він поїхав за межі міста.

Нагадаємо, в Полтаві введено поліцейську спецоперацію "Грім", правоохоронці продовжують вести переговори.

РБК-Україна писало, що в Полтаві автовикрадач погрожує підірвати гранату.

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