ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція встановила понад 400 шахраїв та поширювачів фейків про COVID-19

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 19:01
Поліція встановила понад 400 шахраїв та поширювачів фейків про COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було заблоковано понад 5 тисяч шахрайських інтернет-посилань

З початку введення карантину в Україні поліція викрила понад 400 осіб, які займалися шахрайством або поширювали неправдиву інформацію про коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

За даними правоохоронців, з початку карантину було встановлено 144 шахраїв та ідентифіковано 284 особи, що поширювали фейки. Поліція перевірила 591 повідомлення про онлайн-шахрайства, пов'язаних з коронавірусом.

"За результатами - відкрито 54 кримінальні провадження та складено 38 адмінпротоколів. Правоохоронці встановили 144 особи, які причетні до вчинення протиправних дій", - розповіли у відомстві.

Крім того, правоохоронці заблокували 5169 шахрайських інтернет-посилань та 449 банківських рахунків, якими користувалися зловмисники.

"Під час моніторингу мережі кіберполіція виявила 460 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Поліцейські склали шість адмінпротоколів за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила понад 200 інтернет-агітаторів, які поширювали неправдиву інформацію про коронавірус. Агітатори працювали в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Херсоні, Полтаві та Кропивницькому.

У Чернівецькій області від COVID-19 померли два медика У Міносвіти поки немає термінів проведення ЗНО-2020
Новини України полициякарантинКоронавірус
News
On Top