Поліція встановила понад 400 шахраїв та поширювачів фейків про COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було заблоковано понад 5 тисяч шахрайських інтернет-посилань

З початку введення карантину в Україні поліція викрила понад 400 осіб, які займалися шахрайством або поширювали неправдиву інформацію про коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

За даними правоохоронців, з початку карантину було встановлено 144 шахраїв та ідентифіковано 284 особи, що поширювали фейки. Поліція перевірила 591 повідомлення про онлайн-шахрайства, пов'язаних з коронавірусом.

"За результатами - відкрито 54 кримінальні провадження та складено 38 адмінпротоколів. Правоохоронці встановили 144 особи, які причетні до вчинення протиправних дій", - розповіли у відомстві.

Крім того, правоохоронці заблокували 5169 шахрайських інтернет-посилань та 449 банківських рахунків, якими користувалися зловмисники.

"Під час моніторингу мережі кіберполіція виявила 460 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Поліцейські склали шість адмінпротоколів за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила понад 200 інтернет-агітаторів, які поширювали неправдиву інформацію про коронавірус. Агітатори працювали в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Херсоні, Полтаві та Кропивницькому.