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Полиция установила более 400 мошенников и распространителей фейков о COVID-19

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 19:01
Полиция установила более 400 мошенников и распространителей фейков о COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Было заблокировано более 5 тысяч мошеннических интернет-ссылок

С начала введения карантина в Украине полиция разоблачила более 400 человек, которые занимались мошенничеством или распространяли ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

По данным правоохранителей, с начала карантина были установлены 144 мошенника и идентифицированы 284 лица, распространявшие фейки. Полиция проверила 591 сообщение об онлайн-мошенничестве, связанное с коронавирусом.

"По результатам - открыто 54 уголовных производства и составлено 38 админпротоколов. Правоохранители установили 144 лица, причастных к совершению противоправных действий", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, правоохранители заблокировали 5169 мошеннических интернет-ссылок и 449 банковских счетов, которыми пользовались злоумышленники.

"Во время мониторинга сети киберполиция обнаружила 460 фактов относительно размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации относительно пандемии коронавируса. Полицейские составили шесть админпротоколов по ст. 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила более 200 интернет-агитаторов, которые распространяли неправдивую информацию о коронавирусе. Агитаторы работали в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Херсоне, Полтаве и Кропивницком.

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