СБУ викрила понад 200 агітаторів, які поширюють фейки про COVID-19

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Близько половини агітаторів вже притягнуті до адміністративної відповідальності

Служба безпеки України викрила 207 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус COVID-19. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Повідомляється, що інформацію про 197 виявлених агітаторів СБУ направила в поліцію. Половина з них вже притягнуто до адміністративної відповідальності. Ще 10 агітаторів діяли за завданням російської сторони. Вони працювали в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Херсоні, Полтаві та Кропивницького.

"стосовно них СБУ почала кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України)", - повідомили в СБУ.

При цьому у Кропивницького група агітаторів поширювала не тільки фейки про коронавирусе, але і матеріали терористичної спрямованості, а також займалися вербуванням українців у так звані "ЛДНР".

"СБУ встановлює контакти фігурантів справи зі спецслужбами РФ, обставини, розподіл ролей і рівень поінформованості всіх учасників мережі з реальною метою цих інформаційних атак проти України", - розповіли в спецслужбі.

Також у СБУ зазначили, що з початку карантину було заблоковано понад 2 тисяч інтернет-співтовариств з аудиторією в 800 тисяч користувачів у зв'язку з фейками про COVID-19.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Facebook планує найближчим часом почати інформувати користувачів соціальної мережі про неправдивої інформації про коронавірус COVID-19. Користувачам, яке відреагувало на фейк, буде пропонуватися перейти на сайт ВООЗ.

Також повідомлялося, що Єврокомісія запустить сайт з протидії фейкам про поширення коронавірусу COVID-19.