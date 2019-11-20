Полiцiя посилить заходи безпеки пiд час акцiй 21-23 листопада

Фото: Ігор Клименко (npu.gov.ua)

Лише у Києві в ці дні планується проведення п’яти акцій

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що з 21-го до 23 листопада (масові акції до пам’ятних дат) в Україні будуть посилені заходи безпеки, завданням правоохоронців під час яких буде не допустити провокації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що поліція, гвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків та кінологів, а також поліція готові до проведення масових заходів.

"Національна поліція готова до гарантування безпеки під час масових заходів. Звертаю увагу особового складу та керівників на те, щоб не допустили провокації під час акцій", - заявив Клименко.

Лише у Києві в ці дні планується проведення п’яти акцій, буде залучено достатню кількість правоохоронців.

Зазначимо, 21 листопада українці будуть відзначати День гідності та свободи, 23 листопада - День пам’яті жертв Голодомору.

РБК-Україна писало, що в Державному бюро розслідувань створено підрозділ для розслідування справ Майдану.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці на акції протесту біля обленерго сталася сутичка з поліцією. Під час протесту під стінами "Вінницяобленерго" сталися сутички між активістами "Національних дружин" і поліцією. Зокрема, протестувальники вимагали відставки керівника обленерго Андрія Поліщука.