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У Вінниці сталася сутичка з поліцією на акції протесту

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 18:11
У Вінниці сталася сутичка з поліцією на акції протесту
Фото: сутичка з поліцією у Вінниці (vezha.vn.ua)

Активісти влаштували бійку з поліцейськими

У Вінниці на акції протесту біля обленерго сталася сутичка з поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий ресурс vezha.vn.ua.

Повідомляється, що під час протесту під стінами "Вінницяобленерго" сталися сутички між активістами "Національних дружин" і поліцією. Зокрема, протестувальники вимагали відставки керівника обленерго Андрія Поліщука.

Проте на підході до будівлі протестуючих поліція перехопила діалогу, після чого для підкріплення прибули кілька десятків спецназівців з поліцейського підрозділу ТОР. Вони не пропускали активістів до воріт, в результаті чого сталася бійка.

Фото: сутичка з поліцією у Вінниці (vezha.vn.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкаській обласній раді сталася сутичка між поліцією і мітингувальниками. Зокрема, коли до мітингувальників акції проти капітуляції не вийшов голова ОДА Ігор Шевченко, учасники вирішили самостійно піднятися до нього в сесійний зал, але їм перешкодила поліція.

Деякі депутати тоді заявили, що поліції необхідно забезпечити об'єктивне розслідування інциденту в холі обласної ради, коли поліція не пускала активістів з флагштоками, що послужило причиною зіткнень.

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