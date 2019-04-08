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Опубліковано пам'ятку виборця перед другим туром

Новини » Вибори 2019    08.04.2019 - 15:23
Опубліковано пам'ятку виборця перед другим туром
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Перед виборами українцям нагадують, як захистити право на голос

Перед другим туром виборів 2019 Міністерство юстиції нагадує виборцям про те, як захистити своє право на голос. Відповідна дорожня карта опублікована в Twitter Мін'юсту.

Зокрема, рекомендується перевірити себе в списку виборців або онлайн на сайті Державного реєстру або на виборчій дільниці (з 13 квітня). При відсутності даної інформації слід якомога швидше звернутися до органу реєстру виборців з відповідною заявою.

При голосуванні не за місцем реєстрації необхідно подати заяву до 15 квітня. З 15 до 18 квітня змінити місце голосування можна буде тільки за рішенням суду. Також у Міністерстві нагадують, що в день виборів потрібно при собі мати паспорт.

Опубліковано пам'ятку виборця перед другим туром

Фото: пам'ятка виборця

Зазначимо, для зміни місця голосування у другому турі залишився тиждень. Обмеження в часі пов'язано з тим, що місце голосування неможна було змінити до офіційного оголошення результатів першого туру виборів і оголошення дати проведення повторного голосування.

Нагадаємо, сьогодні кандидат на пост президента Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що дебати з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" відбудуться 19 квітня.

 

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