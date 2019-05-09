Фото: пам'ятні акції у Києві 9 травня (РБК-Україна)

Правопорядок забезпечують близько 2 тис. працівників поліції

У Києві правоохоронці посилили заходи безпеки під час проведення акцій присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, сьогодні, 9 травня, участь у пам'ятних акціях візьмуть майже 10 тис. громадян. Для забезпечення правопорядку під час акцій у столиці залучено близько 2 тисяч правоохоронців. Неподалік місць проведення акцій працюють додаткові групи оперативного реагування.

Зазначається, що поліція обстежила усі місця проведення наймасовіших акцій. Також, поблизу станції метро "Арсенальна" діє особливий пропускний режим, правоохоронці проводять поверхневий огляд громадян.

Крім того, Крищенко нагадав про заборону використання символіки тоталітарних режимів.

"Просимо учасників акцій не створювати конфліктних ситуацій та не провокувати поліцію та суспільство, використовуючи заборонену символіку. На кожне правопорушення ми будемо реагувати миттєво та відповідно до чинного законодавства", - заявив він.

Фото: поліція посилила заходи безпеки під час акцій у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві почалася акція "Безсмертний полк", присвячена Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У марші від Арсенальної площі до меморіалу Вічної слави беруть участь близько тисячі осіб.

Як писало РБК-Україна, перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала одну з організаторів маршу, матір загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олену Бережну.