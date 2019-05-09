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Полиция усилила меры безопасности во время акций в Киеве

Новости » Общество    09.05.2019 - 11:34
Полиция усилила меры безопасности во время акций в Киеве
Фото: памятные акции в Киеве 9 мая (РБК-Украина)

Правопорядок обеспечивают около 2 тыс. работников полиции

В Киеве правоохранители усилили меры безопасности во время проведения акций посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сегодня, 9 мая, участие в памятных акциях примут почти 10 тыс. граждан. Для обеспечения правопорядка во время акций в столице привлечено около 2 тысяч правоохранителей. Неподалеку от мест проведения акций работают дополнительные группы оперативного реагирования.

Отмечается, что полиция обследовала все места проведения массовых акций. Также, вблизи станции метро "Арсенальная" действует особый пропускной режим, правоохранители проводят поверхностный осмотр граждан.

Кроме того, Крищенко напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов.

"Просим участников акций не создавать конфликтных ситуаций и не провоцировать полицию и общество, используя запрещенную символику. На каждое правонарушение мы будем реагировать мгновенно и в соответствии с действующим законодательством", - заявил он.

 

Фото: полиция усилила меры безопасности во время акций в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве началась акция "Бессмертный полк", посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В марше от Арсенальной площади к мемориалу Вечной славы принимают участие около тысячи человек.

Как писало РБК-Украина, перед началом акции "Бессмертный полк" полиция задержала одну из организаторов марша, мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную.

В Киеве сегодня ограничено движение транспорта В Украине за почти две недели зафиксировано 88,5 тыс. нарушений ПДД
Новости Украины Киевполицияакции9 Мая
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