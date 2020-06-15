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У Києві в ході протестів під Кабміном постраждали двоє поліцейських

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 17:39
У Києві в ході протестів під Кабміном постраждали двоє поліцейських
Фото: акція протесту під Кабміном (kyiv.npu.gov.ua)

Демонстранти намагалися перекрити рух по вулиці Грушевського

У Києві 15 червня відбулися сутички під час акції протесту інвесторів житлових комплексів. В результаті сутичок з активістами постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Як зазначили правоохоронці, зіткнення відбулися із-за того, що поліцейські намагалися відновити рух на вулиці Грушевського, яке було перекрито демонстрантами за допомогою металевих бочок.

"До моменту перекриття вулиці Грушевського акція проходила мирно і в правовому полі. Але при спробі відновити рух транспорту одному поліцейському кинули на ногу бочку, іншого - вдарили металевою палицею. Таким чином, окремі особи намагалися влаштувати провокацію і спровокувати зіткнення з поліцейськими. В даний час обох правопорушників затримали, вони будуть відповідати за свої дії", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронцям була надана медична допомога. Порушників затримали і доставили в управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Раніше повідомлялося, що 15 червня у Києві інвестори вийшли на протест через недобудов в столиці.

Нагадаємо, сегодня, 15 червня, в Києві також сталися сутички між правоохоронцями та активістами під будівлею Шевченківського районного суду, де проходить слухання по справі активіста Сергія Стерненко, в результаті затримали п'ятьох осіб.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївпротестстолкновенияКиїв
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