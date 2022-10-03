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Полиция и саперы продолжают очищать Лиман от остатков оккупантов и мин (видео)

Новина українською →
Лиман, Понедельник 03 октября 2022 15:30
Полиция и саперы продолжают очищать Лиман от остатков оккупантов и мин (видео) Иллюстративное фото: полиция и саперы продолжают очищать Лиман от остатков оккупантов и мин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

После деоккупации в Лимане продолжаются мероприятия по восстановлению безопасности. В частности, город очищают от мин и остатков оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, сейчас сотрудники СБУ и Нацполиции занимаются поиском диверсантов и очищают город от остатков российской армии. При этом саперы обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

Напомним, в воскресенье, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских оккупантов.

Также мы писали, что украинские военные уже смогли продвинуться на восток от Лимана и взяли под свой контроль село Торское, которое находится в Донецкой области.

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