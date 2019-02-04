Поліція за добу зареєструвала 12 повідомлень про порушення виборчої кампанії

Всього з початку кампанії зареєстровано 626 повідомлень про події, пов'язані з виборами

За сутки, 3 февраля, Национальная полиция зарегистрировала 12 сообщений о нарушениях при нынешней президентской кампании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что с вступлением в президентскую гонку обороты количества обращений о фактах нарушения законности при нынешней кампании растет. За минувшие сутки на территории государства работники Национальная полиция Украины зарегистрировали 12 сообщений.

Всего с начала кампании в государстве зарегистрировано 626 сообщений о событиях, связанных с выборами.

Из них по 12 фактам сведения внесены в ЕРДР: (7 - по ст. 296 "Хулиганство", 2 - по ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума и по одному" - по ст. 159-1 "Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)", ст. 171 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и ст. 365 Уголовного кодекса Украины "Превышение власти или служебных полномочий").

Всего составлено 145 административных протоколов. Рассмотрено 126 обращений по нормам закона "Об обращениях граждан". Работники полиции проверяют 235 сообщений.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране пытаются создать систему масштабного подкупа избирателей во время выборов президента, которые состоятся весной 2019 года.

Министерство внутренних дел Украины выделило экспертов из киберполиции, которые работают над недопущением возможных кибератак, которые могут повлиять на ход избирательной кампании.