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В МВС запевнили, що не допустять кібератак на бази ЦВК

Новини » Вибори 2019    01.02.2019 - 15:49
В МВС запевнили, що не допустять кібератак на бази ЦВК
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Аваков зазначив, що ведеться робота з Європолом, Інтерполом, ФБР та ЦРУ, СБУ, ГПУ та Держспецзв’язком

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) виділило експертів з кіберполіції, що працюють над превенцією можливих атак, які можуть вплинути на хід виборчої кампанії. Про це заявив міністр внутрішніх справ в інтерв'ю LB.ua, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За словами Авакова, існує можливість внутрішнього або зовнішнього втручання у роботу серверу Центральної виборчої комісії.

"Важливим є питання того, як створити систему, що була б мінімально схильна до будь-якого втручання. А якщо атака і буде - щоб вона не спричиняла катастрофічні наслідки. Ведеться активна робота з Європолом, Інтерполом, ФБР та ЦРУ, СБУ, Генпрокуратурою та Держспецзв’язком. З нашого боку - потужна кіберполіція. Існує координація між усіма органами, і вони уважно відстежують ситуацію", - запевнив Аваков.

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки заявили, що влада Російської Федерації додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності на виборах в Україні у 2019 році.

Окрім того, президент Петро Порошенко заявив, що Росія впливає на виборчі процеси, які відбуваються в європейських країнах і в Україні в 2019 році. Крім того, глава держави раніше відзначав безпрецедентний масштаб підготовки Росії до втручання у вибори-2019.

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