Поліція за добу зареєструвала 12 повідомлень про порушення виборчої кампанії

Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього з початку кампанії зареєстровано 626 повідомлень про події, пов'язані з виборами

За добу, 3 лютого, Національна поліція зареєструвала 12 повідомлень про порушення при нинішній президентській кампанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що з вступом в президентську гонку обороти кількості звернень про факти порушення законності під час нинішньої кампанії зростають. За минулу добу на території держави працівники Національна поліція України зареєстрували 12 повідомлень.

Всього з початку кампанії в державі зареєстровано 626 повідомлень про події, пов'язані з виборами.

З них за 12 фактами відомості внесено до ЄРДР: (7 - за ст. 296 "Хуліганство", 2 - з ст. 160 "Підкуп виборця, учасника референдуму і по одному" - за ст. 159-1 "Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)", ст. 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" та ст. 365 Кримінального кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень").

Всього складено 145 адміністративних протоколів. Розглянуто 126 звернень за нормами закону "Про звернення громадян". Працівники поліції перевіряють 235 повідомлень.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в країні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента, які відбудуться навесні 2019 року.

Міністерство внутрішніх справ України виділило експертів з кіберполіції, які працюють над недопущенням можливих кібератак, які можуть вплинути на хід виборчої кампанії.