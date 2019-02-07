Поліція за добу відкрила три справи про порушення виборчого законодавства

З початку президентської виборчої кампанії поліція відкрила 19 кримінальних справ

За сутки, 6 февраля, Национальная полиция Украины открыла еще три уголовных производства по информации о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что всего с начала президентской избирательной кампании полиция открыла 19 уголовных производств. Кроме того, полицейские составили 170 административных материалов по фактам нарушения в избирательной сфере.

В частности, восемь уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства. Первое уголовное производство открыто по ст. 159-1 ("Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума") Уголовного кодекса, еще пять - по ст. 160 ("Подкуп избирателей") Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, открыто 11 уголовных дел, связанных с проведением избирательной кампании. В частности, семь уголовных производств были открыты по ст. 296 ("Хулиганство"). Еще два - по ст. 171 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"), а также одно - по ч. 2 ст. 365 УК Украины.

Напомним, вчера сообщалось, что полиция по состоянию на 6 февраля расследует 15 уголовных дел по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства.

Добавим, что вчера комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект закона №8270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства".