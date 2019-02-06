Поліція розслідує 15 кримінальних справ щодо порушення виборчого законодавства

Фото: Сергій Князєв (facebook.com/UA.National.Police)

З початку виборчої кампанії поліція зареєструвала 708 заяв, пов'язаних з виборчим процесом

Поліція станом на 6 лютого розслідує 15 кримінальних справ за повідомленнями про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, всього з початку виборчої кампанії територіальними органами Національної поліції зареєстровано 708 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

"Основне наше завдання – забезпечення волевиявлення громадян. Тому спроби незаконного фінансування чи роздачі коштів, підкупу виборців, збір даних, які надають ідентифікацію громадян, – повинні супроводжуватися негайною реакцією та правовою кваліфікацією з боку поліції. Якщо буде прийнято неправомірне рішення, реакція з боку керівництва МВС та Нацполіції буде миттєва", - заявив він.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив, що всі додаткові виплати членам виборчих комісій будуть розцінені як порушення українського законодавства. У МВС нагадали про кримінальну відповідальність за оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах - такі порушення виборчого законодавства поліція буде кваліфікувати як підкуп виборця.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в країні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента, які відбудуться навесні 2019 року.