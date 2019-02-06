ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція розслідує 15 кримінальних справ щодо порушення виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    06.02.2019 - 11:30
Поліція розслідує 15 кримінальних справ щодо порушення виборчого законодавства
Фото: Сергій Князєв (facebook.com/UA.National.Police)

З початку виборчої кампанії поліція зареєструвала 708 заяв, пов'язаних з виборчим процесом

Поліція станом на 6 лютого розслідує 15 кримінальних справ за повідомленнями про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, всього з початку виборчої кампанії територіальними органами Національної поліції зареєстровано 708 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

"Основне наше завдання – забезпечення волевиявлення громадян. Тому спроби незаконного фінансування чи роздачі коштів, підкупу виборців, збір даних, які надають ідентифікацію громадян, – повинні супроводжуватися негайною реакцією та правовою кваліфікацією з боку поліції. Якщо буде прийнято неправомірне рішення, реакція з боку керівництва МВС та Нацполіції буде миттєва", - заявив він.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив, що всі додаткові виплати членам виборчих комісій будуть розцінені як порушення українського законодавства. У МВС нагадали про кримінальну відповідальність за оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах - такі порушення виборчого законодавства поліція буде кваліфікувати як підкуп виборця.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в країні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента, які відбудуться навесні 2019 року.

Оплату агітаторам на виборах будуть кваліфікувати як підкуп Поліція за добу зареєструвала 12 повідомлень про порушення виборчої кампанії
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Міністерство внутрішніх справ УкраїниСергій Князєв
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся