Поліція за добу відкрила три справи про порушення виборчого законодавства

Ілюстративне фото (УНІАН)

З початку президентської виборчої кампанії поліція відкрила 19 кримінальних справ

За добу, 6 лютого, Національна поліція України відкрила ще три кримінальні провадження за інформацією про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що всього з початку президентської виборчої кампанії поліція відкрила 19 кримінальних проваджень. Крім того, поліцейські склали 170 адміністративних матеріалів за фактами порушення у виборчій сфері.

Зокрема, вісім кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства. Перше кримінальне провадження відкрито за ст. 159-1 ("Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації за всеукраїнського або місцевого референдуму") Кримінального кодексу, ще 5 - за ст. 160 ("Підкуп виборців") Кримінального кодексу України.

Крім того, відкрито 11 кримінальних справ, пов'язаних з проведенням виборчої кампанії. Зокрема, сім кримінальних проваджень були відкриті за ст. 296 ("Хуліганство"). Ще два - за ст. 171 ("Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів"), а також одну - за ч. 2 ст. 365 КК України.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що поліція станом на 6 лютого розслідує 15 кримінальних справ за повідомленнями про порушення виборчого законодавства.

Додамо, що вчора комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав проект закону №8270 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства".