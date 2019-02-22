Поліція за добу відкрила 3 кримінальні провадження, пов’язані з виборами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього від початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1 тис. 741 повідомлення про порушення

Співробітники Національної політики за добу відкрили 3 кримінальні провадження, пов’язані з виборами президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, всього від початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1 тис. 741 повідомлення про порушення.

"Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 1 тис. 102 факти, підкупом виборців - 130, пошкодженням майна - 30 та хуліганством - 27. Поліцейські відкрили 77 кримінальних проваджень. Крім того, правоохоронці склали 401 адміністративний протокол за фактами порушення у виборчій сфері", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всього за минулу добу на території держави зареєстровано 83 повідомлення про події, пов’язані з виборами, а від початку передвиборчої кампанії - 1741 повідомлення.

"За добу за трьома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, по одному - за ст. 129 (Погроза вбивством), за ст. 160 (Підкуп виборця) та за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, з початку виборчого процесу поліція відкрила 74 кримінальні провадження, пов'язаних з порушеннями на виборах-2019.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України розробила "дорожню карту" забезпечення публічної безпеки на виборах 2019 у всіх регіонах України.