Поліція склала 15 адмінпротоколів за час обсервації в Нових Санжарах

Поліція склала 15 адміністративних протоколів на жителів Нових Санжар за час обсервації евакуйованих з Уханя. Про це під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент дії поліції спрямовані на те, щоб формувати правову свідомість громадян в тому числі і на території селища Нові Санжари.

"протягом усього часу, поки тут відбувається обсервація, складено 15 адміністративних протоколів. З них, на жаль, цілих 4 - за перебування у нетверезому стані за кермом. Те ж саме відноситься і до перебування у нетверезому стані в громадських місцях - 2 адмінпротоколи за цією статтею", - сказав Варченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до кінця сьогоднішнього дня, 25 лютого, п'ятьом учасникам зіткнень в Нових Санжарах мають обрати запобіжний захід. Вони всі отримали по статті 294 - організація масових заворушень.

До цього Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід затриманому під час зіткнень у Нових Санжарах. Його відправили під нічний домашній арешт до 20 квітня 2020 року.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися масові протести, які переросли в зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями. Учасники акцій намагалися не пустити на території госпіталю евакуйованих з китайського Уханя, який повинні пробути у Нових Санжарах на обсервації 14 днів. В результаті 24 людини були затримані.