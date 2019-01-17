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Поліція склала 15 адмінпротоколів з початку передвиборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    17.01.2019 - 12:48
Поліція склала 15 адмінпротоколів з початку передвиборчої кампанії
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Всього до поліції надійшло 52 повідомлення про порушення виборчого законодавства

За час цьогорічної виборчої кампанії поліція вже склала 15 адмінпротоколів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції

Як зазначається, до поліції вже надійшло 52 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Ці порушення були виявлені на території 14 областей України. За всіма цими повідомленнями правоохоронці проводять перевірку.

Переважна кількість повідомлень стосуються відсутності на агітаційній продукції всієї передбаченої законодавством інформації – про установу, яка здійснила друк продукції, її тираж тощо. Відтак поліція встановлює власників носіїв реклами та осіб, відповідальних за випуск агітаційної продукції.

Повідомляється, що на сьогодні поліцейські вже склали 15 адміністративних матеріалів. Вони складені за ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає адміністративну відповідальність за виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

У поліції наголошують, що усі складені адміністративні матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку передвиборчої кампанії 31 грудня 2018 року поліція вже зафіксувала 47 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. 

РБК-Україна писало, що МВС створило спеціальну робочу групу для ефективної співпраці та забезпечення публічної безпеки під час виборчого процесу.

 

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