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Полиция составила 15 админпротоколов с начала предвыборной кампании

Новости » Выборы 2019    17.01.2019 - 12:48
Полиция составила 15 админпротоколов с начала предвыборной кампании
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Всего в полицию поступило 52 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

За время нынешней избирательной кампании полиция уже составила 15 админпротоколов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции.

Как отмечается, в полицию уже поступило 52 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Эти нарушения были выявлены на территории 14 областей Украины. За всеми этими сообщениями правоохранители проводят проверку.

Большее количество сообщений касаются отсутствия на агитационной продукции всей предусмотренной законодательством информации о учреждении, которое осуществило печать, тираж и т. п. Следовательно полиция устанавливает владельцев носителей рекламы и лиц, ответственных за выпуск агитационной продукции.

Сообщается, что на сегодня полицейские уже составили 15 административных материалов. Они составлены по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает административную ответственность за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившей печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск.

В полиции отмечают, что все составленные административные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала предвыборной кампании 31 декабря 2018 года полиция уже зафиксировала 47 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

РБК-Украина писало, что МВД создало специальную рабочую группу для эффективного сотрудничества и обеспечения публичной безопасности во время избирательного процесса.

 

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