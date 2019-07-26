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Поліція повідомила подробиці падіння дельтаплана у Чернівецькій області

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 17:42
Поліція повідомила подробиці падіння дельтаплана у Чернівецькій області
Фото: місце події (cv.npu.gov.ua)

Унаслідок падіння постраждали двоє людей

Поліція з’ясовує подробиці падіння дельтаплана у Чернівецькій області. Ппо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області. 

Зазначається, що під час падіння дельтаплану травмувалися двоє 51-річних чоловіків. Один з них є майстром, який приїхав з Хмельниччини ремонтувати дельтаплан, інший - місцевий житель. Двох чоловіків лікарі госпіталізували до Заставнівської центральної районної лікарні.

"На місці події працює слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції. Правоохоронці встановили, що літальний апарат належить місцевому підприємцю та використовувався для обробки полів. Після поточного ремонту дельтаплан здійснював пробний політ", - інформують у Нацполіції.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліція повідомила подробиці падіння дельтаплана у Чернівецькій областіФото: місце події (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у селі Погорілівка Чернівецької області впав дельтоплан, у результаті чого постраждали двоє людей. Двох чоловіків, котрі знаходились у дельтоплані, медики госпіталізували до районної лікарні.

Зазначимо, 27 червня поблизу місті  Кобеляки (Полтавська область) сталося падіння дельтаплану, внаслідок чого загинуло дві людини. 

Як повідомляло РБК-Україна, 23 червня у Полтавській області сталася аварія легкомоторного літака АН-2. Тоді постраждали дві людини. Літак розбився поблизу села Млини, Лохвицького району. Він летів на обприскування сільськогосподарських посівів.

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