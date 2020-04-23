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Поліція зняла з розшуку Шарія

Новини » Політика     23.04.2020 - 16:47
Поліція зняла з розшуку Шарія
Фото: Анатолій Шарій (facebook.com/anatolijsharij)

За ухвалою суду інформація про розшукуваного була знята із сайту МВС

Солом’янський суд міста Києва ухвалив зняти з розшуку відеоблогера Анатолія Шарія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національній поліції у Facebook.

Зазначається, що відповідну ухвалу суду отримало Солом’янське управління поліції.

"Рішення про зняття з розшуку Анатолія Шарія прийняв суд. Відповідно співробітники поліції припинили його розшук, а інформація про розшукуваного була знята із сайту МВС", - йдеться у повідомленні.

#ОФІЦІЙНО Рішення про зняття з розшуку Анатолія Шарія прийняв суд. Ухвала Солом’янського суду міста Києва про...

Опубліковано Національна поліція України Четвер, 23 квітня 2020 р.

Блогера Анатолія Шарія оголосили у міжнародний розшук у 2012 році. Поліція розшукувала Шарія у кримінальному провадження, відкритому за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про злочин) Кримінального кодексу України. Суд заочно обрав блогеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Також повідомлялося, що на початку 2020 року у Херсоні підпалили офіс однієї з політичних партій. Місцеві ЗМІ повідомили, це швидше за все підпалили офіс блогера Анатолія Шарія. Нагадаємо, на парламентських виборах 2019 року "Партія Шарія" набрала 2,23% голосів.

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