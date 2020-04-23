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Полиция сняла с розыска Шария

Новости » Политика     23.04.2020 - 16:47
Полиция сняла с розыска Шария
Фото: Анатолий Шарий (facebook.com/anatolijsharij)

Постановленем суда информация о разыскиваемом была снята с сайта МВД

Соломенский суд города Киева постановил снять с розыска видеоблоггера Анатолия Шария. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Facebook.

Отмечается, что соответствующее постановление суда получило Соломенское управление полиции.

"Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Соответственно сотрудники полиции прекратили его розыск, а информация о разыскиваемом была снята с сайта МВД", - говорится в сообщении.

#ОФІЦІЙНО Рішення про зняття з розшуку Анатолія Шарія прийняв суд. Ухвала Солом’янського суду міста Києва про...

Опубліковано Національна поліція України Четвер, 23 квітня 2020 р.

Блогера Анатолия Шария объявили в международный розыск в 2012 году. Полиция разыскивала Шария в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о преступлении) Уголовного кодекса Украины. Суд заочно избрал блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщалось, что в начале 2020 года в Херсоне подожгли офис одной из политических партий. Местные СМИ сообщили, это скорее всего подожгли офис блогера Анатолия Шария. Напомним, на парламентских выборах 2019 года "Партия Шария" набрала 2,23% голосов.

Полиция установила более 400 мошенников и распространителей фейков о COVID-19 Из-за карантина уровень преступности уменьшился, - полиция
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