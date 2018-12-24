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У Мар’їнці в будинку вибухнув газ, загинула людина

Новини » Промисловість    24.12.2018 - 21:49
У Мар’їнці в будинку вибухнув газ, загинула людина
Фото: місце вибуху (npu.gov.ua)

За попередніми даними, на 5 літровому газовому балоні зламався редуктор

У неділю, 23 грудня, у Донецькій області в місті Мар’їнка стався вибух у приватному будинку, в результаті якого загинула жінка, її 7-річний син встиг вистрибнути у вікно. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію Донецької області.

Повідомляється, що в будинку вибухнув газовий балон. Поліцейські встановили, що загиблою є 44-річна господарка оселі. Матір та її 7-річний син знаходилися у кімнаті, коли почули хлопок. Жінка пішла на кухню, щоб перевірити, і саме тоді пролунав вибух, а хлопчик встиг врятуватися.

За попередніми даними, на 5 літровому газовому балоні зламався редуктор, в результаті чого газ потрапив у кімнату і через велику концентрацію вибухнув. Попередньо даний факт кваліфіковано за ч.1 ст. 115 з позначкою (Нещасний випадок). Після проведення всіх експертиз буде встановлено остаточну кваліфікацію події.

Нагадаємо, 14 грудня близько дев'ятої години ранку у Фастові встався вибух в одному з під'їздів п'ятиповерхівки по вул. Садова, 10.

Причину вибуху пов’язують з витоком газу. Разом з тим, за повідомленням "Київоблгазу", під час обстеження місця вибуху у будинку в Фастові витоку газу не виявили. 

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