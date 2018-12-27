ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В одній з військових частин Південного регіону стався вибух

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 23:09
В одній з військових частин Південного регіону стався вибух
Ілюстративне фото: котел (УНІАН)

У результаті розриву котла тяжко поранено солдата-строковика

В одній із військових частин, підпорядкованих оперативному командуванню "Південь" у котельні стався розрив котла, в результаті чого солдата строкової служби шпиталізовано з опіками й численними травмами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування "Південь" у Facebook.

Військові уточнили, що 20-річний потерпілий отримує необхідну медичну допомогу у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону.

"Військовослужбовця негайно було госпіталізовано й надано невідкладну медичну допомогу. Про цей випадок командування частини поінформувало батьків строковика", - йдеться в повідомленні.

Наразі лікарі характеризують стан солдата як тяжкий.

За фактом аварії порушене кримінальне впровадження, тривають слідчі дії.

В одній з військових частин Південного регіону стався вибух

Нагадаємо, 23 грудня в Донецькій області в місті Мар'їнка стався вибух у приватному будинку, в результаті якого загинула жінка, її 7-річний син встиг вистрибнути у вікно.

Раді рекомендують удосконалити закони з проходження військової служби
Новини України авариявоинская частьВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся