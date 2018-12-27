В одній з військових частин Південного регіону стався вибух

Ілюстративне фото: котел (УНІАН)

У результаті розриву котла тяжко поранено солдата-строковика

В одній із військових частин, підпорядкованих оперативному командуванню "Південь" у котельні стався розрив котла, в результаті чого солдата строкової служби шпиталізовано з опіками й численними травмами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування "Південь" у Facebook.

Військові уточнили, що 20-річний потерпілий отримує необхідну медичну допомогу у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону.

"Військовослужбовця негайно було госпіталізовано й надано невідкладну медичну допомогу. Про цей випадок командування частини поінформувало батьків строковика", - йдеться в повідомленні.

Наразі лікарі характеризують стан солдата як тяжкий.

За фактом аварії порушене кримінальне впровадження, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 23 грудня в Донецькій області в місті Мар'їнка стався вибух у приватному будинку, в результаті якого загинула жінка, її 7-річний син встиг вистрибнути у вікно.