Поліція назвала ймовірну причину вибуху на Тургенівській у Києві

Фото: на місці вибуху (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на вулиці Тургенівській, який стався вночі 15 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Як повідомили правоохоронці, імовірною причиною вибуху в Шевченківському районі столиці став витік газу в одному з гаражів. Зараз поліція опитує власника та встановлює причини вибуху.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, вночі суботи, 15 червня, на перехресті вулиць Тургенівська та Бульварно-Кудрявська у Шевченківському районі Києва пролунав потужний вибух. Очевидці повідомили про сильний запах газу поряд з місцем вибуху та про вибиті шибки в сусідніх будівлях.

Пізніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті вибуху на вулиці Тургенівській зруйновано три гаражі з п’яти, розташованих у цьому місці, пошкоджено вікна житлового будинку та газову трубу. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

Додамо, на початку травня в Маріуполі в результаті вибуху побутового газу в житловому будинку постраждали дві людини. Через вибух була зруйнована повністю прибудова до будинку та пошкоджено перегородки кімнат.