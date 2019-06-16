ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція назвала ймовірну причину вибуху на Тургенівській у Києві

Новини » Надзвичайні події    16.06.2019 - 14:28
Поліція назвала ймовірну причину вибуху на Тургенівській у Києві
Фото: на місці вибуху (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на вулиці Тургенівській, який стався вночі 15 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Як повідомили правоохоронці, імовірною причиною вибуху в Шевченківському районі столиці став витік газу в одному з гаражів. Зараз поліція опитує власника та встановлює причини вибуху.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

 

Нагадаємо, вночі суботи, 15 червня, на перехресті вулиць Тургенівська та Бульварно-Кудрявська у Шевченківському районі Києва пролунав потужний вибух. Очевидці повідомили про сильний запах газу поряд з місцем вибуху та про вибиті шибки в сусідніх будівлях.

Пізніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті вибуху на вулиці Тургенівській зруйновано три гаражі з п’яти, розташованих у цьому місці, пошкоджено вікна житлового будинку та газову трубу. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

Додамо, на початку травня в Маріуполі в результаті вибуху побутового газу в житловому будинку постраждали дві людини. Через вибух була зруйнована повністю прибудова до будинку та пошкоджено перегородки кімнат.

У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро У Києві в результаті ДТП загинуло 4 людини
Новини України КиївполициярозслідуванняВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся