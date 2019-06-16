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Полиция расследует взрыв на Тургеневской в Киеве

Новости » Происшествия    16.06.2019 - 14:28
Полиция расследует взрыв на Тургеневской в Киеве
Фото: на месте взрыва (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители открыли уголовное производство

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту взрыва на улице Тургеневской, который произошел ночью 15 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Как сообщили правоохранители, вероятной причиной взрыва в Шевченковском районе столицы стала утечка газа в одном из гаражей. Сейчас полиция опрашивает владельца и устанавливает причины взрыва.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

 

Напомним, ночью субботы, 15 июня, на перекрестке улиц Тургеневская и Бульварно-Кудрявская в Шевченковском районе Киева прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщили о сильном запахе газа рядом с местом взрыва и выбитых стеклах в соседних зданиях.

Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате взрыва на улице Тургеневской разрушены три гаража из пяти, расположенных в этом месте, повреждены окна жилого дома и газовая труба. Люди в результате инцидента не пострадали.

Добавим, в начале мая в Мариуполе в результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали два человека. Из-за взрыва была полностью разрушена пристройка к дому и повреждены перегородки комнат.

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